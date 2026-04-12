Matan a empresario del turismo y exprecandidato a la alcaldía de Omoa

San Pedro Sula – Dentro de su negocio fue atacado a balazos el empresario turístico Iván Pérez Suazo en la comunidad garífuna de Masca, Puerto Cortés, norte de Honduras.

Pérez fue precandidato a la alcaldía del municipio de Omoa, Cortés por el Partido Nacional y también fungió como juez municipal.

Datos preliminares indican que el empresario iniciaba sus labores cuando dos sujetos llegaron a su negocio y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Miembros de la Policía Nacional investigan el hecho violento.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue sampedrana. IR