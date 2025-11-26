Matan a empleado de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés

Tegucigalpa– Un empleado de la Unidad de Protección Portuaria fue asesinado a disparos este miércoles en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés.

Según testigos, el hombre, identificado como Guillermo Bonilla, recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en la vía pública.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar la nutrida balacera.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

Las autoridades acudieron al lugar para recolectar indicios sobre el ataque.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para poder realizar el debido levantamiento del cadáver. IR