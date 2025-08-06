Matan a dos personas en Sulaco, Yoro

Tegucigalpa- La tarde de este miércoles se registró el asesinato de dos personas del sexo masculino en el sector de Sulaco, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Calix y Naín Montes alias «piturri».

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con las primeras investigaciones del doble crimen.

Ambos jóvenes se dedicaban al rubro del transporte; uno de ellos, laboraba en transportar personas en una mototaxi en el municipio de Yorito.

Vecinos del lugar indicaron que las personas asesinadas no eran de la zona. IR