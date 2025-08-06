spot_img
Caliente

Matan a dos personas en Sulaco, Yoro

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- La tarde de este miércoles se registró el asesinato de dos personas del sexo masculino en el sector de Sulaco, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Calix y Naín Montes alias «piturri».

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con las primeras investigaciones del doble crimen.

Ambos jóvenes se dedicaban al rubro del transporte; uno de ellos, laboraba en transportar personas en una mototaxi en el municipio de Yorito.

Vecinos del lugar indicaron que las personas asesinadas no eran de la zona. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024