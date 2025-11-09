Matan a dos personas en Catacamas, Olancho

Tegucigalpa – Sujetos fuertemente armados asesinaron a dos personas en el barrio La Mansión en Catacamas, Olancho.

Una de las víctimas fue identificada como José Hernández, de 17 años, mientras que la otra persona se encuentra en carácter de desconocido.

Datos preliminares indican que sujetos que se transportaban en una motocicleta pasaron por dicho barrio y mataron primero a un hombre de aproximadamente 52 años y posteriormente al jovencito de 17.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual fueron atacados a disparos.

Mientras que los sujetos que cometieron ambos crímenes se dieron a la fuga.

Los cuerpos de los ahora occisos serán trasladados a la morgue capitalina. IR