Matan a dos personas en Arizona, Atlántida y a joven en Choloma, en martes violento

Tegucigalpa.- Dos personas fueron asesinadas la mañana de este martes por sujetos desconocidos que los atacaron a disparos en la orilla de la carretera CA-13 a la altura de Arizona, Atlántida, Caribe de Honduras, mientras que un joven fue asesinado en Choloma, Cortés.

Las víctimas fueron identificadas como Héctor Gómez de 17 años y Nepalí Efraín Castro de 51, ambos residentes en esa zona del país.

Datos preliminares indican que las dos personas se dirigían hacia su trabajo cuando fueron interceptados por sujetos que les dispararon en reiteradas ocasiones.

Los cuerpos de las dos personas quedaron a la orilla de la carretera, se desconoce quién o quiénes cometieron el doble crimen.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue de La Ceiba.

Mientras que en Choloma, Cortés, un joven fue asesinado por sujetos desconocidos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.