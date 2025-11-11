Matan a dos jóvenes en Juticalpa, Olancho

Tegucigalpa – Dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta fueron asesinados este martes a disparos en el desvío de San Marcos de Jutiquile en Juticalpa, en el departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Linton Josué Rivera Isaula y Jacobo Alexis Romero.

Las autoridades ya se encuentran en la escena realizando las pesquisas correspondientes.

Según se informó, las víctimas se transportaban en una motocicleta en el momento que fueron atacados a disparos.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el doble crimen.

Olancho es uno de los departamentos más violentos en Honduras. IR