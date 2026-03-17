Matan a dos hombres frente a la alcaldía de Orica, FM

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados este martes frente a la Alcaldía de Orica, Francisco Morazán, zona central de Honduras.

Hasta el momento no se han identificado las víctimas ni se conocen las causas que motivaron el hecho.

El alcalde Céleo Filander Ferrera confirmó que ya se realizó el levantamiento cadavérico, pero señaló que la situación en el municipio aún es confusa.

Según datos preliminares los ahora occisos no serían pobladores del municipio y fueron asesinados frente al palacio municipal.

“Las investigaciones se están realizando”, dijo el edil.

Los cuerpos de ambas personas están siendo trasladados a la morgue capitalina. IR