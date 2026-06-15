Matan a cuatro personas en Yoro

Tegucigalpa – Cuatro personas, tres adultos y una menor de edad, fueron asesinadas a balazos este lunes en el municipio de Yoro en la aldea La Aguja Tulajuares, localidad en la zona norte de Honduras.

Hasta el momento se han reconocido a dos de las víctimas: Mario Nelson Lobo, Carmen Nohemí Lobo y Yaritza Lobo, la menor permanece como desconocida.

Uno de los cuerpos quedó dentro de una vivienda rodeado de un charco de sangre, mientras que las otras quedaron en una calle de tierra, los cuerpos de las víctimas quedaron en el mismo lugar.

Se conoció que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya están en el lugar del hecho para asegurar la escena del crimen.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, confirmó que las víctimas son dos mujeres, entre ellos una menor de edad, y un hombre.

Manifestó que el crimen ocurrió a las 9:00 de la noche del domingo en un área alejada de la zona urbana de Olanchito, en la que sujetos armados atacaron a disparos a estas tres personas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–

16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos–

17.- San Pedro Sula, Cortés/13 de junio –3 muertos–

18.- Yoro, Yoro/15 de junio –3 muertos–