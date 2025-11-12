Matan a disparos a joven en pleno parque central de La Paz

Tegucigalpa– Este miércoles se reporta el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven, esto a inmediaciones del Parque Central Elena de Carías en la ciudad de La Paz.

El occiso, identificado como Jorge Becerra de 20 años, era originario del barrio La Granja de esta misma ciudad.

El joven fue asesinado por desconocidos en plena plaza.

Las autoridades ya se encuentran en la escena, así como familiares que lamentan el suceso y pidieron justicia.

Miembros de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR