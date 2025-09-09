Matan a despachador de buses en colonia capitalina

Tegucigalpa– Un hombre fue atacado a disparos por desconocidos en la colonia La Rosa de Comayagüela, en esta capital a escasos metros de la posta policial.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Según datos preliminares indican que el hombre se dedicaba a despachar buses en la citada colonia.

Se indicó que sujetos llegaron al lugar y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena, mientras que personal de Medicina Forense se traslada al sector para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR