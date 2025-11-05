Matan a cuatro personas en una construcción en San Ignacio, FM

Tegucigalpa – Cuatro personas fueron asesinadas en un nuevo suceso múltiple violento registrado en San Ignacio, norte de Francisco Morazán.
Las víctimas fueron identificadas como Pablo y Alejandro Cruz, ambos hermanos, Virgilio Cabrera y Arnulfo Garay.
Según se informó, las cuatro personas se encontraban iniciando sus labores en una construcción de una vivienda en la zona cuando sujetos fuertemente armados llegaron y los acribillaron.
Familiares llegaron a la zona y recogieron los cuerpos de los dos hermanos y los trasladaron hasta su vivienda en esa zona del país.
Mientras que los otros dos cuerpos quedaron inertes en el lugar por lo que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento de los cadáveres.
Hasta el momento se desconoce quienes cometieron el cuádruple crimen. IR
Lista de Masacres 2025
N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos
1.- Mateo, Francisco Morazán -20 de enero- 3 muertos
2.- Trujillo, Colón-30 de enero- 4 muertos
3.- Ocotepeque, Ocotepeque -5 de febrero- 3 muertos
4.- Juticalpa, Olancho -8 de febrero- 3 muertos
5.- Catacamas, Olancho -14 de febrero- 6 muertos
6.- Distrito Central, Francisco Morazán -23 de febrero- 3 muertos
7.- Yoro, Yoro -27 de febrero- 3 muertos
8.- Siguatepeque, Comayagua -1 de marzo- 3 muertos
9.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 4 muertos
10.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 3 muertos
11- Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula -19 de marzo- 4 muertos
12.- Sector de la Satélite, San Pedro Sula -27 de marzo- 3 muertos
13.- El Negrito, Yoro -31 de marzo- 4 muertos
14.- Santa Rita, Copan -13 de abril- 3 muertos
15.- El Triunfo, Choluteca -13 de abril- 3 muertos
16.- La Ceiba, Atlántida -17 de abril- 5 muertos
17.- El Progreso, Yoro -7 de junio- 3 muertos
18.- Sabá, Colón -14 de junio- 4 muertos
19.- Distrito Central, F. Morazán -24/25 de junio- 3 muertos
20.- Silca, Olancho –30 de junio – 3 muertos
21.- Distrito Central, Francisco Morazán -4 de julio- 3 muertos
22.- El Paraíso, Copán -10 de julio- 3 muertos
23.- Juticalpa, Olancho -11 de julio- 3 muertos
24.- El Paraíso -25 de julio- 3 muertos
25.- San Jorge, Ocotepeque -21 de septiembre – 3 muertos
26.- San Ignacio, FM -5 de noviembre- 4 muertos