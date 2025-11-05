Matan a cuatro personas en una construcción en San Ignacio, FM

Tegucigalpa – Cuatro personas fueron asesinadas en un nuevo suceso múltiple violento registrado en San Ignacio, norte de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo y Alejandro Cruz, ambos hermanos, Virgilio Cabrera y Arnulfo Garay.

Según se informó, las cuatro personas se encontraban iniciando sus labores en una construcción de una vivienda en la zona cuando sujetos fuertemente armados llegaron y los acribillaron.

Familiares llegaron a la zona y recogieron los cuerpos de los dos hermanos y los trasladaron hasta su vivienda en esa zona del país.

Mientras que los otros dos cuerpos quedaron inertes en el lugar por lo que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento de los cadáveres.

Hasta el momento se desconoce quienes cometieron el cuádruple crimen. IR

Lista de Masacres 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos