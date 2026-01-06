Matan a conductor de bus tras asalto en San Pedro Sula

San Pedro Sula – Un tiroteo dentro de una unidad de transporte cobró la vida de su conductor en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Según se informó, dentro de la unidad sujetos realizaban un asalto y tras oponerse una persona empezaron a disparar hiriendo al conductor que fue trasladado gravemente herido hacia un centro asistencial donde perdió la vida.

El occiso fue identificado como Henry Orlando Hernández. La zona donde ocurrió el atraco es considerada caliente para los empleados del rubro del transporte.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para recabar información sobre el asalto.

Los conductores constantemente denuncian que son víctimas de asaltos y de extorsión por lo que piden a las autoridades de seguridad hacer un trabajo conjunto para evitar que más conductores pierdan la vida.

En el 2025, un total de 37 conductores de transporte público perdieron la vida producto de la extorsión a nivel nacional, según datos confirmados por la dirigencia del transporte. IR