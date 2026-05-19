Matan a conductor de bus rapidito en la colonia Pradera de San Pedro Sula

San Pedro Sula– Como Walter Noé García fue identificado el conductor de un bus rapidito que fue acribillado por sujetos armados en la colonia Pradera de San Pedro Sula.

De acuerdo con reportes preliminares, el ciudadano se encontraba visitando a sus hijos cuando fue atacado a disparos por individuos armados, quienes le quitaron la vida en el lugar.

El hecho violento ha generado consternación entre familiares y vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables del ataque armado.

En lo que va del presente año, suman 20 las víctimas ligadas al sector transporte asesinados a nivel nacional. IR