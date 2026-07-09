Matan a balazos a una persona en la colonia 28 de Marzo de la capital

Tegucigalpa – Una persona falleció este jueves tras ser atacada a balazos en la colonia 28 de Marzo, en la capital hondureña.

El occiso de 17 años fue identificado como Orlan Daniel Cruz Villanueva.

De acuerdo con versiones preliminares, sujetos armados habrían disparado contra la víctima para luego darse a la fuga. Sin embargo, estos extremos aún no han sido confirmados por las autoridades competentes.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las investigaciones que permitan establecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre este nuevo hecho de violencia en la capital Tegucigalpa. LB