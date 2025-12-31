Matan a balazos a adolescente de 15 años en El Progreso

El Progreso – Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos en las últimas horas en la colonia San Elizabeth en el municipio de El Progreso en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como David Padilla Castillo.

Se informó que el menor recibió varios disparos la noche del martes, vecinos escucharon sonidos de disparos que confundieron con petardos, hasta que se percataron del hallazgo del cuerpo.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro Sula cuando se hizo el levantamiento del cuerpo.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG