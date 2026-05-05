Matan a ayudante de carro repartidor de productos lácteos en presunto asalto en SPS

Tegucigalpa – Un hombre murió producto de una balacera en la colonia Centroamérica de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Se trata del ayudante de un vehículo repartidor de productos lácteos, quien fue alcanzado por las balas a inmediaciones del Instituto José Trinidad Reyes de la ciudad industrial.

Versiones preliminares dan cuenta, establecen que malvivientes que intentaban asaltar la unidad dispararon contra el ahora occiso.

En el suceso violento también resultó herido el conductor de la unidad repartidora de productos lácteos, quien fue llevado a un centro asistencial grave por los disparos.

La ola de violencia de azota a Honduras deja al menos seis homicidios diarios en este país centroamericano, de acuerdo a datos oficiales. JS