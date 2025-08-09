Matan a apuñadas a miembro de la comunidad LGTBIQ+ en SPS

San Pedro Sula – Una integrante de la comunidad Lésbico, Gay, Trans, Bisexual, Intersexual y Queer (LGTBIQ+) fue asesinado este sábado en la colonia Bográn en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada Moisés Elías Reyes (51), era vendedor de boletos de lotería.

Se informó que la víctima fue atacada con un arma blanca en plena vía pública, logrando ser herido, pudo llegar a su departamento, lugar donde perdió la vida.

Los vecinos y familiares de la víctima están alarmados con el suceso señalando que ellos pagan servicios de seguridad para tener tranquilidad.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG