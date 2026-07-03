Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Nápoles

Roma – Massimiliano Allegri se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del Nápoles, después de ser destituido del Milan tras una mala temporada, y hereda el banquillo de Antonio Conte, que dejó el club partenopeo por desavenencias con la directiva.

«El míster Allegri se enorgullece de ser uno de los nuestros», informó el club en un comunicado, mientras que el presidente, Aurelio De Laurentiis, le dio la bienvenida con un escueto «Bienvenido, Max» en sus redes sociales.

El técnico de Livorno, de 58 años, repite de este modo el mismo movimiento que ya protagonizó en julio de 2014, cuando relevó a Conte en el Juventus.

Allegri recala en el banquillo del estadio Diego Armando Maradona sólo un mes después de poner fin a su segunda etapa en el Milan, donde fue destituido el pasado mayo al no lograr la clasificación para la Liga de Campeones.

Con una dilatada trayectoria construida íntegramente en el fútbol italiano, el nuevo entrenador del Nápoles cuenta con un palmarés que incluye seis títulos de liga -uno con el Milan (2011) y cinco con el Juventus-, cuatro Copas de Italia y tres Supercopas, además de dos finales de la Liga de Campeones en 2015 y 2017.

Inició su carrera como entrenador en 2003 y se dio a conocer al lograr el ascenso del Sassuolo a la Serie B en 2008; después dirigió al Cagliari antes de fichar por el Milan en 2010, donde conquistó una Serie A y una Supercopa de Italia.

Entre 2014 y 2019 entrenó al Juventus, con la que ganó cinco ligas consecutivas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones.

Tras regresar al club turinés y conquistar otra Copa de Italia en 2024, la pasada temporada volvió al Milan, al que dejó en quinta posición en la Serie A.

El italiano asume ahora el mando del grupo construido por Conte con el objetivo de arrebatarle de nuevo el ‘Scudetto’ al Inter de Milan y mejorar la imagen del equipo en competiciones europeas, en un vestuario con jugadores de referencia como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku que sufrieron un desgaste en el último tramo del campeonato debido a las tensiones institucionales.

Como futbolista, Allegri también defendió la camiseta del Nápoles durante la temporada 1997-1998. EFE