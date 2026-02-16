Masiva acumulación de sargazo ahora invade las playas de Utila, Islas de la Bahía

Tegucigalpa – Una extensa franja de sargazo marino cubre en las últimas horas las principales playas turísticas de Utila, superando, según reportes preliminares y tomas aéreas, la magnitud del fenómeno registrado recientemente en Roatán.

Las playas de Utila, reconocidas por su arena blanca y aguas cristalinas, consideradas entre las mejores de las Islas de la Bahía, amanecieron completamente cubiertas por grandes mantos de algas, afectando la imagen del destino y generando preocupación entre pobladores, empresarios turísticos y visitantes.

Hace apenas unos días, el mismo fenómeno impactó severamente zonas como West Bay y West End en Roatán donde se registraron cierres temporales de playas, suspensión de actividades acuáticas y jornadas intensivas de limpieza con maquinaria pesada que se extendieron por varios días.

Especialistas en temas ambientales señalan que uno de los factores principales detrás de esta proliferación masiva de sargazo está relacionado con el cambio climático, el aumento de la temperatura del mar y las alteraciones en las corrientes oceánicas, que favorecen el desplazamiento de estas macroalgas hacia el Caribe.

Aunque en algunas zonas se instalaron barreras flotantes y redes para frenar la llegada del sargazo, la enorme cantidad arrastrada por las corrientes marinas sobrepasó la capacidad de estos sistemas de contención.

El sargazo, un género de macroalgas pardas flotantes, cumple una función ecológica importante como refugio para diversas especies marinas. Sin embargo, cuando se acumula en exceso y se descompone, libera ácido sulfhídrico, lo que provoca malos olores, posibles efectos en la salud y un impacto negativo en el entorno natural y la actividad turística, de acuerdo con la explicación de biólogos.

Actualmente, autoridades locales y habitantes de Utila trabajan de manera conjunta para retirar el alga y mitigar los daños ambientales, mientras el sector turístico expresa su preocupación por las pérdidas económicas en una temporada clave para la isla, pues faltan pocas semanas para la Semana Santa. LB