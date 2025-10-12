Mascherano: «Hablé con Scaloni y me dijo que no iba a utilizar a Messi»

Miami (EE.UU.).– Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, informó de que la posibilidad de alinear a Leo Messi contra el Atlanta United surgió después de una conversación con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, quien le dijo que no utilizaría al número 10 en esta fecha FIFA.

«Sencillo. Ayer antes del partido, hablé con Scaloni, me dijo que no lo iba a utilizar. Luego hablé con Leo, no hay mucho más. (Scaloni) no tenía intención de ponerlo ayer, y claramente vimos la oportunidad que al no jugar con Venezuela podíamos utilizarlo, Messi estaba predispuesto», informó Mascherano.

«Es un jugador totalmente especial, y más allá de no haber entrenador con nosotros, nos ha ayudado a ganar. Ha conseguido anotar, que también era importante», añadió.

El Inter Miami goleó por 4-0 al Atlanta United con doblete de Messi y goles de Jordi Alba y Luis Suárez para alcanzar la segunda posición en el Este de la MLS.

Mascherano reconoció que no sabe si Messi regresará a la concentración de Argentina esta semana.

«No tengo la menor idea, porque recién terminó el partido. Todavía no he hablado con el entrenador de la selección ni con nadie», dijo.

«Messi ha hecho un partidazo, físicamente va a estar al 100 %. No estuve con él toda la semana, porque más allá de que la selección entrene acá, a mí no me gusta incomodar, o estar metiéndome. Agradecer a la selección argentina por darnos la posibilidad de poder contar con él», concluyó el preparador.

También manifestó su profundo aprecio por Jordi Alba, quien dejará el fútbol al acabar la presente temporada.

«Claramente es el mejor lateral izquierdo con el que he jugado, he tenido la posibilidad de jugar con muy buenos jugadores en esa posición, pero Jordi ha tenido la capacidad de ser más que un lateral izquierdo. Ha sido un privilegio poder reunirme con ellos (también Sergio Busquets) en el día a día siete años después», aseguró. EFE/ir