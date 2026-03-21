Mascherano dice que el Inter Miami sigue procesando la eliminación en la Copa de Campeones

Miami (EE.UU.) – El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este sábado que el equipo todavía está procesando el varapalo que supuso quedar eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, después de que el Nashville les apeara el miércoles en octavos de final.

«Lo que pasó ya no lo podemos cambiar, no sirve de nada lamentarse. Todavía estamos en ese proceso de aceptar (la eliminación), y de la desilusión que nos ha generado quedar fuera», expresó el técnico argentino ante los medios en vísperas del partido de MLS a domicilio contra el New York City.

«Es fútbol, a veces te puede pasar. En nosotros está demostrar que lo que pasó el otro día fue un accidente», resaltó Mascherano, que cumple su segunda temporada a las riendas del banquillo del Inter Miami.

El entrenador indicó que «la mejor forma» de demostrar que han olvidado el golpe en el torneo continental es centrándose en la liga, donde son terceros en la Conferencia Este con siete puntos en cuatro jornadas.

El Inter Miami es el vigente campeón de la competición, pero ha comenzado el año de manera irregular, sumando dos victorias, un empate y una derrota en liga.

A ello se suman los dos partidos de la Copa de Campeones contra el Nashville, que se saldaron con empate a 0 a domicilio y con un 1-1 en casa, lo que les dejó fuera de la competición por la regla del gol visitante.

Mascherano también dio un toque de atención a sus delanteros, al margen del argentino Lionel Messi: «Necesitamos que el resto también empiece a marcar y a generar esos números».

Messi ha anotado cuatro de los siete goles del Inter Miami en lo que va de temporada, incluido el número 900 en su carrera profesional en la vuelta contra Nashville.

Sobre el encuentro contra el New York City, el entrenador argentino recordó que ambos equipos ya se enfrentaron en la final del Este el pasado noviembre’, cuando Las Garzas se impusieron por un contundente 5-1.

«Están en un buen momento. Es una gran oportunidad para nosotros para dar vuelta a la página y empezar a centrarnos en la liga y en todo lo que no viene», sentenció.EFE