Los Ángeles (EE.UU.).- El argentino Javier Mascherano anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de director técnico del Inter Miami por motivos personales.

«Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF», indicó el exjugador en un comunicado distribuido por el club.

Mascherano, que deja el cargo de manera inesperada, agradeció la confianza que el conjunto de Miami depositó en él desde su llegada como entrenador en noviembre de 2024 y con el que alzó su primer título de la MLS.

«Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que el equipo seguirá cosechando éxitos», agregó el escrito.

El entrenador Guillermo Hoyos sustituirá a Mascherano para los próximos partidos.

En su primera temporada al mando, Mascherano guió al Inter Miami a una de las campañas más exitosas, en la que logró el primer título de la MLS Cup.

Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada récord en 2025, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y los ‘playoffs’, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, según cifras del club.

Mascherano deja el Inter Miami junto con el cuerpo técnico que llegó con él en enero de 2024. EFE/ir