Mascherano: «Busquets, Alba y Leo han hecho historia en este club»

Fort Lauderdale (EE.UU.).- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que Sergio Busquets y Jordi Alba, que este sábado colgaron las botas con la conquista de la MLS Cup, «han hecho historia en este club» junto a Lionel Messi.

«Son dos jugadores que han hecho historia en este club, que lo han cambiado completamente, junto a Leo (Messi). Quedarán a partir de hoy en la historia grande de este club», aseguró Mascherano en una rueda de prensa.

El Inter Miami derrotó por 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), y conquistó así la primera liga de la historia del club.

«Para eso vinieron: para cambiar el rumbo de este club», añadió el técnico argentino, hablando de quienes fueron también sus compañeros en el vestuario del Barcelona.

Mascherano explicó que fue «un partido difícil», durante el que el Vancouver llegó a «hundir» al Inter Miami en tramos del segundo tiempo.

«Tuvimos esa cota de suerte, en la jugada que pega los dos palos, necesaria para ser campeón», dijo Mascherano, refiriéndose a un disparo de Emmanuel Sabbi en el minuto 62 con el que el Vancouver podría haberse adelantado en el marcador.

«Pero si había un equipo que merecía terminar de esta manera éramos nosotros, lo digo sin tapujos. Fuimos el equipo que mejor compitió esta temporada», añadió.

Mascherano también dijo que el Inter Miami no debe conformarse con el título de liga alcanzado este sábado: «Esto tiene que ser un impulso para el club, no quedarse con su primera liga, sino ir a por más».

«El club ha conseguido dar los pasos correctos en los últimos años, hay que aprovechar este empuje para lo que viene», concluyó. EFE/ir