Masacres en Honduras dejan 65 víctimas este año

Tegucigalpa– Honduras acumula una docena de masacres que han dejado al menos 65 víctimas en diferentes regiones del país, generando un espiral en la ola de violencia que se registra en este país centroamericano.

–Yoro registra tres masacres en el presente año, donde las bandas criminales la Kleivona y el Cartel del Diablo generan zozobra.

-La capital reporta un homicidio múltiple.

Los hechos violentos se han registrado en ocho departamentos: Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Cortés, Colón y Valle.

El departamento de Yoro encabeza las estadísticas con tres masacres registradas, consolidándose como la zona con mayor incidencia de este tipo de crímenes en el país. En contraste, Tegucigalpa solo contabiliza un hecho múltiple.

Los datos reflejan una persistencia de la violencia criminal pese a las medidas de seguridad implementadas por las autoridades hondureñas.

Organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia han advertido sobre el aumento de hechos violentos en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con registros recientes, las masacres continúan siendo uno de los fenómenos más alarmantes en Honduras, afectando principalmente a hombres jóvenes y generando temor entre la población. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Cayo Rojo, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

8.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

9.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

10.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

11.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

12.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–