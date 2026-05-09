Masacres en Honduras dejan 29 víctimas este año

Tegucigalpa– Honduras acumula ocho masacres que han dejado al menos 29 víctimas en diferentes regiones del país, generando un espiral en la ola de violencia que se registra en este país centroamericano.

–Yoro registra tres masacres en el presente año, donde las bandas criminales la Kleivona y el Cártel del Diablo generan zozobra.

-La capital hondureña aún no reporta homicidios múltiples.

Los hechos violentos se han registrado en siete departamentos: Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Cortés y Valle.

El departamento de Yoro encabeza las estadísticas con tres masacres registradas, consolidándose como la zona con mayor incidencia de este tipo de crímenes en el país. En contraste, Tegucigalpa no contabiliza hasta ahora ningún hecho múltiple.

Los datos reflejan una persistencia de la violencia criminal pese a las medidas de seguridad implementadas por las autoridades hondureñas.

Organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia han advertido sobre el aumento de hechos violentos en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con registros recientes, las masacres continúan siendo uno de los fenómenos más alarmantes en Honduras, afectando principalmente a hombres jóvenes y generando temor entre la población.

Desarmen general

Ante la ola de criminalidad, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, propuso al Congreso Nacional decretar un “desarme general” para contrarrestar la violencia en el país.

“La situación de la violencia no es que ha florecido, sino que hemos venido gobierno tras gobierno con esta crisis en donde no se respeta la vida y la seguridad de nadie”, sostuvo.

Afirmó que cada día se escucha del tema de extorsión y viendo situaciones que no solo ponen en riesgo o que matan al conductor y al ayudante, también al usuario del transporte público que está en un peligro inminente.

La afectación de la violencia se vive a diario, donde femicidios, masacres y asesinatos de jóvenes se reflejan en los diferentes medios de comunicación. PD/IR