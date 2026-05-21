Masacre Trujillo: MP hizo levantamiento de cinco cuerpos e informa que familiares se llevaron otros cadáveres

Trujillo, Colón – El Ministerio Público, a través de fiscales, médicos forenses y equipos técnicos de investigación, mantiene intensas diligencias para esclarecer la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, donde varias personas fueron asesinadas durante un ataque armado perpetrado en una finca de palma africana.

Desde las primeras horas del jueves 21 de mayo de 2026, personal de Medicina Forense y peritos de investigación criminal se desplazaron hasta la zona para efectuar reconocimientos, levantamientos y la recolección de indicios balísticos y demás evidencia científica orientada a reconstruir la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades, la escena criminal ya había sido modificada, debido a que los cuerpos fueron retirados del lugar por supuestos familiares y trasladados hacia distintas viviendas de la comunidad, situación que representa una limitante para el procesamiento técnico y científico de la escena del crimen.

Cinco cuerpos

Hasta el momento, equipos forenses únicamente han logrado efectuar el levantamiento de cinco cuerpos, mientras continúan las labores de reconocimiento e identificación de las demás víctimas en distintos sectores de la comunidad.

Las diligencias investigativas se desarrollan en parte, en el plantel de la iglesia Tierra Prometida, Ministerio Profético Luz de Dios, donde quedaron abandonadas motocicletas, pertenencias personales y herramientas de trabajo de las víctimas, quienes presuntamente se preparaban para iniciar su jornada laboral cuando fueron atacadas por varios hombres armados.

El Ministerio Público mantiene un trabajo coordinado con equipos especializados de investigación criminal para desarrollar entrevistas, análisis técnicos y pericias científicas que permitan individualizar responsabilidades y proceder con la captura de los autores materiales e intelectuales de esta masacre.

La Fiscalía reiteró que este crimen no quedará en la impunidad y que se agotarán todas las líneas investigativas necesarias para esclarecer plenamente lo ocurrido en esta zona del departamento de Colón. JS