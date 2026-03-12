Masacre en El Progreso, cuatro jóvenes mueren tras enfrentamiento entre bandas

Tegucigalpa- Una nueva masacre se registró la madrugada de este jueves en el departamento de Yoro, donde cuatro jóvenes fueron abatidos a tiros en el sector de la aldea La Fragua, en el municipio de El Progreso.

–En lo que va del año son cuatro homicidios múltiples los que se han presentado con un registro de 14 víctimas, incluyendo la reportada este día.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras y personal de Medicina Forense de Honduras llegaron a la zona conocida por ser de difícil acceso, ubicada en el área de los excampos bananeros de la ciudad progreseña.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el hecho habría ocurrido tras un enfrentamiento entre estructuras criminales que operan en la zona.

Las primeras investigaciones indican que tres de las víctimas pertenecerían a la pandilla Mara Salvatrucha, mientras que la cuarta estaría vinculada a una banda delictiva conocida como “La kleibona”.

Vecinos del sector relataron que durante la noche se escuchó una intensa balacera que se prolongó entre 30 y 40 minutos, lo que generó temor entre los habitantes del lugar.

Tras el enfrentamiento, en la escena del crimen quedaron aproximadamente 150 casquillos de armas de fuego, evidencia que ya está siendo analizada por las autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados desde El Progreso hacia la morgue de San Pedro Sula, donde se les practicará la autopsia correspondiente para su identificación oficial.

Las autoridades policiales indicaron que en la zona se han registrado reiterados conflictos entre grupos criminales, lo que ha generado diversos episodios de violencia en los últimos meses. Asimismo, informaron que continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades en esta nueva masacre registrada en el país.LB