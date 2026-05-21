Masacre en Colón evidencia inseguridad en el país, advierte Observatorio de la Violencia de UNAH

Tegucigalpa- La directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, calificó como “lamentable” la masacre registrada en el sector de Rigores, del municipio de Trujillo, Colón, donde más de 10 personas fueron asesinadas.

(LEER): Al menos 10 personas asesinadas en una masacre en Trujillo, Colón

Ayestas señaló que el hecho envía un mensaje directo de inseguridad a nivel nacional.

“Lo que manda el mensaje es: este país es inseguro, en el área urbana y en el área rural”, expresó, al tiempo que advirtió que hechos de esta magnitud pueden profundizar la percepción de temor en la población.

Ayestas subrayó la necesidad de una investigación criminal exhaustiva y pidió la conformación de un equipo interinstitucional integrado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

“Es importante que se nombre el mejor equipo en materia de homicidios para una investigación transparente”, afirmó.

La experta indicó que este tipo de hechos representan un “problema de emergencia en materia de seguridad”, y alertó que los homicidios múltiples pueden generar efectos de réplica en otros sectores del país. AD