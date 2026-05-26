Masacre deja cuatro muertos y un herido en La Lima, Cortés

Tegucigalpa- La violencia volvió a teñir de sangre las calles de La Lima, Cortés luego de que una nueva masacre registrada cerca de la medianoche del lunes dejara cuatro personas muertas y una más gravemente herida en la colonia Filadelfia.

El múltiple crimen, ocurrido en un radio de tres a cuatro cuadras de la misma colonia, sembró el terror entre los vecinos que despertaron alarmados por los disparos y luego el despliegue policial en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y el joven Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años de edad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda, donde una pareja fue brutalmente asesinada. Posteriormente, a una cuadra del lugar fue hallado el cuerpo sin vida de José Noel Gómez, mientras que a cuadra y media del primer escenario sangriento fue encontrado el cadáver de Cristofer Jared Suazo Vázquez.

Una quinta persona resultó herida durante el ataque y fue auxiliada por miembros de la Policía Nacional, quienes la trasladaron de emergencia a un centro asistencial privado, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el hecho podría estar relacionado con estructuras criminales ligadas a maras y pandillas; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto de esta nueva tragedia que enluta a familias hondureñas.

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La masacre ocurre apenas días después de otros dos hechos violentos que estremecieron al país. Uno de ellos registrado en Bajo Aguán, Trujillo departamento de Colón donde 20 personas perdieron la vida, y otro en Corinto, Omoa, que dejó siete víctimas mortales, con está masacre, los sucesos de muertes múltiples llegan a 13 en lo que va del 2026.

El recrudecimiento de la violencia mantiene en zozobra a la población hondureña, mientras ciudadanos exigen respuestas y acciones contundentes ante la ola criminal que golpea diferentes regiones del país.LB

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–