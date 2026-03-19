Masa de aire frío provocará lluvias, descenso de temperaturas y fuertes vientos

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre el ingreso de una masa de aire frío al territorio hondureño, la cual generará un cambio significativo en las condiciones climáticas en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno producirá vientos frescos del norte, incremento de la nubosidad, descenso en las temperaturas y lluvias que variarán de débiles a moderadas, con eventos ocasionalmente fuertes en las zonas del norte y noroccidente.

Asimismo, se prevén precipitaciones débiles en las regiones del centro y oriente.

Copeco también indicó que actualmente el país se encuentra bajo la fase de luna nueva, lo que influye en las condiciones marítimas.

El oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los 3 y 5 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre los 2 y 4 pies.

En cuanto a las condiciones solares, la salida del sol se registró a las 5:53 de la mañana y la puesta será a las 6:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento

El pronosticador de turno Jairo García detalló las temperaturas máximas y mínimas estimadas por departamento:

Atlántida: máxima de 27°C, mínima de 21°C

Choluteca: máxima de 36°C, mínima de 24°C

Colón: máxima de 26°C, mínima de 22°C

Comayagua: máxima de 27°C, mínima de 19°C

Copán: máxima de 21°C, mínima de 17°C

Cortés: máxima de 24°C, mínima de 20°C

El Paraíso: máxima de 26°C, mínima de 18°C

Francisco Morazán: máxima de 25°C, mínima de 19°C

Gracias a Dios: máxima de 29°C, mínima de 25°C

Intibucá: máxima de 20°C, mínima de 13°C

Islas de la Bahía: máxima de 27°C, mínima de 25°C

La Paz: máxima de 27°C, mínima de 18°C

Lempira: máxima de 25°C, mínima de 18°C

Ocotepeque: máxima de 26°C, mínima de 17°C

Olancho: máxima de 28°C, mínima de 19°C

Santa Bárbara: máxima de 25°C, mínima de 20°C

Valle: máxima de 35°C, mínima de 24°C

Yoro: máxima de 25°C, mínima de 19°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, lluvias y condiciones marítimas alteradas, especialmente en las zonas más afectadas del país.LB