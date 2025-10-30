Masa de aire frío provoca lluvias y descenso de temperatura

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), informó que una masa de aire frío acompañada de vientos del norte y noroeste está afectando el territorio nacional, generando lluvias de moderadas a fuertes durante la madrugada y la mañana, principalmente en las regiones norte y noroccidental del país.
Lluvias y clima fresco
Según el pronóstico del meteorólogo Jorge Castellanos, también se registrarán precipitaciones débiles y aisladas en las zonas central y oriental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.
El fenómeno provocará además un leve descenso en las temperaturas, especialmente en los departamentos del occidente y centro.
Oleaje y condiciones marítimas
En cuanto al oleaje, se esperan alturas de 2 a 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
La fase lunar actual es cuarto creciente, con la salida del sol a las 5:43 a.m. y la puesta a las 6:21 p.m.
Temperaturas por departamento
Lempira: máxima 25 °C, mínima 18 °C
Ocotepeque: máxima 24 °C, mínima 17 °C
Intibucá: máxima 18 °C, mínima 13 °C
Santa Bárbara: máxima 27 °C, mínima 22 °C
Cortés: máxima 29 °C, mínima 22 °C
Yoro: máxima 24 °C, mínima 18 °C
Comayagua: máxima 28 °C, mínima 19 °C
Francisco Morazán: máxima 25 °C, mínima 16 °C
El Paraíso: máxima 25 °C, mínima 18 °C
La Paz: máxima 27 °C, mínima 18 °C
Valle: máxima 33 °C, mínima 24 °C
Choluteca: máxima 33 °C, mínima 24 °C
Atlántida: máxima 26 °C, mínima 22 °C
Colón: máxima 29 °C, mínima 23 °C
Gracias a Dios: máxima 30 °C, mínima 26 °C
Islas de la Bahía: máxima 28 °C, mínima 26 °C
COPECO recomienda a la población mantener las precauciones necesarias ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como abrigo adecuado ante el cambio de temperatura en zonas altas del país.LB