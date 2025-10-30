Masa de aire frío provoca lluvias y descenso de temperatura

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), informó que una masa de aire frío acompañada de vientos del norte y noroeste está afectando el territorio nacional, generando lluvias de moderadas a fuertes durante la madrugada y la mañana, principalmente en las regiones norte y noroccidental del país.

Lluvias y clima fresco

Según el pronóstico del meteorólogo Jorge Castellanos, también se registrarán precipitaciones débiles y aisladas en las zonas central y oriental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.

El fenómeno provocará además un leve descenso en las temperaturas, especialmente en los departamentos del occidente y centro.

Oleaje y condiciones marítimas

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de 2 a 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

La fase lunar actual es cuarto creciente, con la salida del sol a las 5:43 a.m. y la puesta a las 6:21 p.m.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima 25 °C, mínima 18 °C

Ocotepeque: máxima 24 °C, mínima 17 °C

Intibucá: máxima 18 °C, mínima 13 °C

Santa Bárbara: máxima 27 °C, mínima 22 °C

Cortés: máxima 29 °C, mínima 22 °C

Yoro: máxima 24 °C, mínima 18 °C

Comayagua: máxima 28 °C, mínima 19 °C

Francisco Morazán: máxima 25 °C, mínima 16 °C

El Paraíso: máxima 25 °C, mínima 18 °C

La Paz: máxima 27 °C, mínima 18 °C

Valle: máxima 33 °C, mínima 24 °C

Choluteca: máxima 33 °C, mínima 24 °C

Atlántida: máxima 26 °C, mínima 22 °C

Colón: máxima 29 °C, mínima 23 °C

Gracias a Dios: máxima 30 °C, mínima 26 °C

Islas de la Bahía: máxima 28 °C, mínima 26 °C

COPECO recomienda a la población mantener las precauciones necesarias ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como abrigo adecuado ante el cambio de temperatura en zonas altas del país.LB