Masa de aire frío provoca lluvias, descenso de temperaturas y actividad eléctrica en varias regiones del país

Tegucigalpa- Una masa de aire frío continúa afectando el territorio nacional, generando un notable aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos de moderados a fuertes, principalmente en las regiones norte, centro y oriente del país, informó el meteorólogo Jorge Castellanos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Castellanos detalló que en estas zonas se esperan mayores acumulados de precipitación y actividad eléctrica, mientras que en el resto del país las lluvias serán débiles y aisladas, presentándose al final de la tarde y durante la noche.

Asimismo, se pronostica un descenso significativo en las temperaturas en la mayor parte del territorio hondureño, producto del ingreso de esta masa fría. El experto indicó que los acumulados de lluvia podrían superar los 100 milímetros en el departamento de Colón, siendo esta una de las zonas más afectadas por el fenómeno.

Temperaturas por departamento:

Atlántida: máxima 26°C, mínima 22°C

Choluteca: máxima 32°C, mínima 24°C

Colón: máxima 26°C, mínima 22°C

Comayagua: máxima 26°C, mínima 18°C

Copán: máxima 24°C, mínima 18°C

Cortés: máxima 31°C, mínima 20°C

El Paraíso: máxima 24°C, mínima 16°C

Francisco Morazán: máxima 24°C, mínima 14°C

Gracias a Dios: máxima 31°C, mínima 26°C

Intibucá: máxima 20°C, mínima 12°C

Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 26°C

La Paz: máxima 24°C, mínima 18°C

Lempira: máxima 24°C, mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 24°C, mínima 18°C

Olancho: máxima 31°C, mínima 22°C

Santa Bárbara: máxima 26°C, mínima 18°C

Valle: máxima 34°C, mínima 22°C

Yoro: máxima 24°C, mínima 18°C

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscila entre dos y cuatro pies. La fase lunar actual corresponde al cuarto creciente.

La salida del sol se registró a las 5:45 a.m., y la puesta ocurrirá a las 5:20 p.m..

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos e inundaciones en zonas vulnerables, así como abrigarse adecuadamente debido al descenso térmico.

LB.