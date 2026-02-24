Masa de aire frío mantiene lluvias y cielo nublado en gran parte del país, informa Copeco

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que continúa la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando condiciones de cielo mayormente nublado, así como lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, especialmente en las regiones del noroccidente y norte del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se presentarán con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, registrándose los mayores acumulados en las sierras de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza.

Asimismo, se esperan lluvias débiles y dispersas en las regiones del occidente, centro y oriente del país, producto de la humedad asociada a este fenómeno meteorológico.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 5 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies.

La fase lunar actual corresponde a cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 6:08 de la mañana y la puesta será a las 5:56 de la tarde.

Temperaturas por región:

Zona Oriental: máxima de 28 grados y mínima de 18.

Occidente: máxima de 22 grados y mínima de 10.

Tegucigalpa: máxima de 22 grados y mínima de 12.

Zona Insular: máxima de 26 grados y mínima de 24.

Zona Sur: máxima de 35 grados y mínima de 24.

Zona Norte: máxima de 22 grados y mínima de 18.

Zona Central: máxima de 24 grados y mínima de 17.

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas montañosas y vulnerables a deslizamientos, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales.LB