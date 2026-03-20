Masa de aire frío mantiene lluvias, vientos racheados y descenso de temperaturas en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó, a través del pronosticador Will Ochoa, que este día continúa el desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando condiciones inestables en varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte, se registran vientos racheados del norte y noroeste, así como un descenso en la temperatura ambiente. Además, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones del norte, noroccidente, nororiente y zonas del centro. En el resto del país prevalecerán condiciones mayormente secas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre los 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscila entre 1 y 3 pies. Asimismo, se reporta fase de luna nueva.

El pronóstico también detalla que la salida del sol fue a las 5:53 de la mañana y la puesta será a las 6:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 25°C, mínima 17°C

Ocotepeque: máxima 24°C, mínima 14°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 18°C

Santa Bárbara: máxima 27°C, mínima 18°C

Valle: máxima 35°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 25°C, mínima 17°C

Atlántida: máxima 26°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 36°C, mínima 26°C

Colón: máxima 27°C, mínima 21°C

Comayagua: máxima 27°C, mínima 16°C

Copán: máxima 24°C, mínima 15°C

Cortés: máxima 27°C, mínima 20°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 15°C

Francisco Morazán: máxima 25°C, mínima 16°C

Gracias a Dios: máxima 30°C, mínima 26°C

Intibucá: máxima 18°C, mínima 10°C

Islas de la Bahía: máxima 27°C, mínima 25°C

La Paz: máxima 27°C, mínima 15°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y las condiciones de viento y lluvia, especialmente en las zonas más afectadas.LB