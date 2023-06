Más soluciones y menos explicaciones sobre qué origina apagones, piden empresarios

Tegucigalpa – La crisis energética que tiene con constantes cortes del suministro eléctrico a los hondureños está afectando a toda la industria que produce empleos y que genera la riqueza del país, dijo el vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Andrés Ehrler.

Por eso el empresario lanzó el llamado a las autoridades para que se den respuestas a la brevedad, “el gobierno no puede seguir diciéndonos cuáles son las causas del problema, necesitamos encontrar las soluciones y estas soluciones esperamos que lleguen pronto”, afirmó.

Ehrler recordó que se avecina una temporada alta para el sector turismo, ya que junio y julio esperan masiva llegada de turistas extranjeros y la situación de los apagones siguen afectando en el país.

La industria sin chimenea tiene en agenda varios eventos, como una reunión de ministros de Centroamérica que visitarán Copán Ruina y La Ceiba y mientras no se den soluciones a la crisis actual, los empresarios de la industria temen el impacto de las fallas energéticas en el desarrollo de estos eventos.

“La comunidad internacional va tener los ojos puestos en estas visitas”, dijo Ehrler al advertir que no habrá energía ni para transmitir dichos eventos.

“No podemos dar esa vergüenza a los extranjeros de que lleguen a los lugares y que simplemente le digan no los puedo atender porque no hay energía, se va tener que dormir con el calor de la zona norte del país, porque no existe energía”, aseveró.

Ante la emergencia por la crisis energética, Canaturh pidió ser parte de la comisión reciente formada para tratar ese tema, “esperamos que ese llamado llegue a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que nos haga parte de este proyecto para que realmente garanticemos que la zona donde se genera el mayor turismo, no falte la energía”, puntualizó. VC