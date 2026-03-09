“Más que una postura institucional pareciera una carta personal”, dice Ministro de Comunicaciones sobre informe de la UNAH

Tegucigalpa – José Augusto Argueta, Secretario de Comunicaciones del Gobierno de Honduras, minimizó hoy el análisis público de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y dijo que “más que una postura institucional pareciera una carta personal”.

“Más que una postura institucional de una casa de estudios respetable, pareciera una carta personal, la palabra que más se repite es “preocupación”, lo que más preocupa es que no han leído nuestro plan de gobierno que tiene una claridad meridiana en lo que tenemos que hacer”, declaró el funcionario a periodistas en Tegucigalpa.

En un análisis público la UNAH alertó hoy que Honduras sigue sin dirección clara tras 40 días del nuevo Gobierno.

No obstante, Argueta restó importancia a esta postura académica y resaltó que en 40 días de Gobierno han rehabilitado 2 mil 742 kilómetros de carreteras; en Educación estamos entregando 10 millones de texto más guías a maestros; en Salud se está trabajando con la Facultad de Ciencias Médicas “pero parece que no lo saben” y en 40 días se ha tenido el marco jurídico para reducir la mora quirúrgica.

Todo lo anterior se puedo hacer con un marco que fue al Congreso y con eso estamos trabajando, refirió Argueta.

“Pretender no ver actos puntuales me parece poco profesional”, arguyó al tiempo que invitó tanto a la ciudadanía como autoridades a “ponerles los ojos encima” ya que están para dar soluciones.

“A la población les decimos que bienvenidos y que tienen que ponernos los ojos encima para dar resultados, al rector –Odir Fernández- también le decimos que es bienvenido para la implementación de nuestro plan de gobierno y si no lo conoce se lo podemos hacer llegar”, zanjó.

Desde la UNAH advierten falta de dirección en salud, educación, infraestructura y política exterior, y piden liderazgo firme y resultados concretos.

Entre otros temas, el análisis de la UNAH advierte que la Secretaría de Salud enfrenta una crisis profunda marcada por hospitales saturados, largas listas de espera para cirugías y una creciente demanda de servicios médicos, sin que hasta ahora exista una conducción clara que impulse una política sanitaria integral. (RO)