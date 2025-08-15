Más municipios se suman a la Caminata por la Paz y la Democracia, afirma el pastor Mario Banegas

Tegucigalpa– Todo está preparado para que este sábado se lleve a cabo a nivel nacional la caminata por la paz y la democracia, al menos 50 municipios han dicho presente, también se sumaron hondureños que radican en Texas y otros gremios del país, indicó el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tegucigalpa, Mario Banegas.

“Hemos tenido una jornada fuerte de oración, en ayuno para que la caminata tenga sus frutos”, manifestó.

Agregó que en todo el país está programada para que se inicie a las 2:00 de la tarde con la entonación del himno nacional para que todo sea simultáneo.

Desde su anuncio se ha querido boicotear la caminata, pero estamos firmes, la población está firme, sin miedo porque todos vamos en compañía de Dios, afirmó.

Reiteró el llamado a toda la población para que acompañen la caminata de oración y en defensa de la democracia de Honduras. IR