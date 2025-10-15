Más del 80 % de las inundaciones en la capital son a causa de la basura

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó hoy, a través de sus redes sociales, que más del 80 % de las inundaciones son a causa de la basura.

En ese sentido, las autoridades pidieron a los capitalinos no tirar la basura ya que esa acción coloca en riesgo la vida de muchas personas.

Cabe señalar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta roja al Distrito Central.

En el Distrito Central más de 600 barrios y colonias son vulnerables ante las lluvias.

Sin embargo, la mayoría de las incidencias que se presentan se pueden evitar con un adecuado tratamiento de la basura por parte de cada capitalino, indicaron las autoridades. (RO)