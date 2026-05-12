Más del 66% de productos y servicios aumentaron de precio en abril

Tegucigalpa- El alza sostenida en los precios continúa presionando el bolsillo de los hondureños. El más reciente informe del Banco Central de Honduras reveló que el 66.2% de los 405 productos y servicios que conforman la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraron incrementos durante abril de 2026, reflejando el fuerte impacto inflacionario que enfrenta el país.

La inflación mensual se ubicó en 1.73%, mientras que la tasa interanual alcanzó 5.56%, superando temporalmente el rango de tolerancia de 4.0% ± 1 punto porcentual establecido por la autoridad monetaria.

Según el BCH, el comportamiento inflacionario fue impulsado principalmente por factores externos, entre ellos la crisis geopolítica internacional y el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

El informe detalla que el rubro de energía fue el de mayor incidencia, aportando 1.19 puntos porcentuales a la inflación debido al aumento en combustibles y tarifas eléctricas. También incidieron los servicios, con 0.32 puntos, especialmente por incrementos en transporte urbano e interurbano, taxis, mototaxis y boletos aéreos.

Asimismo, los alimentos aportaron 0.15 puntos porcentuales y los bienes 0.07 puntos al indicador inflacionario.

El BCH explicó que los bienes transables, ligados al mercado internacional, registraron una variación mensual de 2.09% y acumulada de 6.29%, mientras que los bienes no transables crecieron 1.35% mensual y 4.83% interanual.

Por regiones, la inflación más alta del país se reportó en la zona oriental con 6.92%, seguida del resto norte con 6.27%, San Pedro Sula Metropolitana con 5.98%, la zona sur con 5.96% y el resto central con 5.69%.

La escalada de precios amenaza la capacidad de compra de los hondureños que reportan que ya no les ajusta ni para los productos básicos y preocupa la amenaza de El Niño. LB