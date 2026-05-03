Más de una decena de puestos consumidos por las llamas en la capitalina zona de Suyapa

Tegucigalpa – A primeras horas de este domingo se informó sobre un incendio que consumió una decena de puestos de venta ubicados en la cercanía de la rotonda que conduce a la aldea de Suyapa, en la capital hondureña.

El siniestro se produjo a primeras horas de este domingo y de acuerdo a relatos de testigos del suceso, el fuego arrasó en cuestión de minutos con los locales construidos de madera.

Los pequeños comerciantes se dedicaban a la venta de ropa, calzado, accesorios y flores.

Los perjudicados con el siniestro pidieron ayuda a las autoridades porque se preparaban para las ventas del próximo domingo que se celebra el Día de Madre.

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los afectados es que los puestos no contaban con servicio de energía eléctrica, por lo que descartan de momento la posibilidad de un cortocircuito.

De momento, las autoridades no han confirmado las causas del incendio y se mantiene a la espera de un informe oficial que determine el origen del siniestro. JS