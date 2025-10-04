Más de una decena de muertos por accidentes y ahogamiento en lo que va del Feriado Morazánico

Tegucigalpa – Más de una decena de personas fallecieron por sumersión y accidentes de tránsito a partir del miércoles durante el Feriado Morazánico.

– Copeco solo reporta cinco muertes durante la jornada: tres por accidentes y dos por sumersión.

A partir del miércoles 1 de octubre, día en que empezó el éxodo masivo de personas luego que entrarán de asueto los que trabajan para las empresas privadas.

Aunque para la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) solo cinco personas fallecieron y 100 resultaron afectados por las lluvias.

El primer hecho está un joven de 20 años que murió el lunes por sumersión en el municipio de San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés, norte de Honduras.

Las siguientes víctimas se encuentran un adulto y su hija de 10 años, arrastrados por la corriente del río Las Hamacas, en el municipio de Yarula, departamento central de La Paz.

Una adolescente de 14 años falleció ahogada en una quebrada del municipio de Lepaterique, en Francisco Morazán.

Otra joven de 14 años murió por sumersión el viernes mientras bañaba en un río en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, zona sur del país.

Decesos por accidentes viales

Otra epidemia que se registran con los días feriados, son las muertes por accidentes de tránsito, hechos que dejan luto a las familias cuando hay movilizaciones hacia un lugar turístico o de origen.

A pesar que no hay un recuento oficial de los muertos por accidentes de tránsito de parte de las autoridades de la Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Si ha habido varios fallecimientos por accidentes de tránsito durante este asueto, especialmente, del miércoles hasta el presente.

El único caso reportado por Conapremm de muertes por accidentes de tránsito es la de un joven de 20 años en el municipio de Yamaranguila en el departamento de Intibucá.

El miércoles 1 de octubre, un joven motociclista falleció tras chocar contra un vehículo en la comunidad de Arena Blanca en la carretera que conduce de los municipios de El Progreso hacia Santa Rita en el departamento de Yoro.

Mientras que el viernes, una mujer de la tercera edad y un niño de 11 años fallecieron luego que en el vehículo se transportaba volcó en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

Posteriormente, una mujer de 29 años que iba conduciendo en una moto colisionó contra la base de un puente en la ciudad de La Ceiba, falleciendo instantáneamente.

La noche del viernes, un menor de 11 años perdió la vida luego que el vehículo en el que se condujera fuera embestido por un vehículo pesado en la carretera CA-13 en el municipio de Omoa. AG