Un centenar de incendios forestales consumen más de mil 300 hectáreas en la capital

Tegucigalpa- En lo que va de 2026, ya se registran a la fecha, 122 incendios forestales en la capital, con más de mil 355 hectáreas afectadas, de acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Según los datos del ICF, en 2025 a esta misma fecha se registraron 160 incendios forestales afectando casi cinco mil hectáreas de bosque, por lo que este año se registra una reducción.

El ICF reportó que, solo entre enero y abril de 2025, Honduras enfrentó 468 incendios forestales a nivel nacional que dañaron más de 16 mil 200 hectáreas, siendo el departamento de Francisco Morazán uno de los más afectados.

Las autoridades estiman que más del 90 % de los incendios forestales en Honduras tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas no controladas, negligencia o acciones intencionales. IR