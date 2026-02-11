Más de un centenar de hondureños llegaron hoy deportados desde EEUU

San Pedro Sula – Un total de 105 hondureños llegaron hoy deportados desde Estados Unidos al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La situación refleja la realidad de miles de ciudadanos que continúan siendo repatriados, enfrentando la incertidumbre y los desafíos de reintegrarse a sus comunidades tras ser retornados por las autoridades migratorias estadounidenses.

Los retornados son atendidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), ubicado en el mismo aeropuerto, donde reciben asistencia médica, psicológica y alimentación.

Muchos de los migrantes que llegaron al país residen en el interior del territorio nacional.

De los 105 retornados, muchos de ellos son jóvenes quienes con lágrimas en sus ojos lamentaron su retorno al país.

Uno de los jóvenes de nombre Darwin dijo que tenía cuatro años de residir en Nueva York, estuvo tres meses detenido y hoy ya fue deportado al país.

Al ser consultado si volvería intentar irse del país, respondió “depende si encuentro trabajo me quedo, por mi mamá que es la que sufre pensando que le va a pasar algo a uno en el camino, pero si no hay donde trabajar me tendré que ir nuevamente”, apuntó. IR