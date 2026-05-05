Más de un centenar de expedientes se firmaron este martes en la Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa – El Poder Judicial de Honduras informó que este martes se firmaron más de 105 expedientes por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

De acuerdo a lo detallado por el Supremo hondureño, el más de un centenar de expedientes se relaciona con admisiones, señalamientos de audiencia, incompetencias y sobreseimientos, en los cuales se necesitan las cinco firmas de los magistrados que componen la Sala de lo Constitucional.

Se suman a esta cantidad, al menos 50 expedientes más firmados por la Magistrada Francisca Villela como Presidenta de Sala que son situaciones de mero trámite como previos, solicitud de certificaciones, vistas, peticiones de copias autos varios para continuidad en los procesos, entre otros, que igualmente ya fueron evacuadas como parte de la dinámica de trabajo establecida para resolver la mayor cantidad de peticiones posible de cada causa.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), hizo un llamado a los abogados que han ingresado acciones en la Sala Constitucional a fin de que se presenten para la revisión de sus expedientes y procedan a notificarse lo antes posible.

El pasado fin de semana se informó la determinación de que tres magistrados completarán la Sala de lo Constitucional “de forma provisional” para no paralizar las tareas asignadas en el ramo a ese poder Estado.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la integran los magistrados: Francisca Villela (presidenta), Sonia Marlina Dubón, Luis Fernando Padilla e Isbela Bustillo. Wagner Vallecillo que la integraba pasó a ser titular de la CSJ, por lo que la sala quedó sin integración absoluta y debido a ello se designó a tres magistrados de forma provisional. JS