Más de tres lempiras bajarán mayoría de combustibles a partir del lunes

Tegucigalpa – Los precios de los combustibles registrarán una rebaja que mayoritariamente serán mayores a tres lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

La nueva estructura de precios entra en vigor a partir del lunes 8 al domingo 14 de junio.

En ese sentido, la gasolina súper registrará una rebaja de 3.63 lempiras, su nuevo precio será de 141.98 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular bajará 3.45 lempiras por lo que su valor será de 131.40 lempiras el galón.

En el caso del kerosene, su nuevo valor será de 120.07 lempiras tras reportar una rebaja de 4.14 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 3.11 lempiras y su precio será de 134.17 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene el precio en 249.62 lempiras debido al congelamiento mensual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una rebaja de 0.12 centavos, su nuevo precio será 52.00 lempiras. IR