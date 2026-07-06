Más de mil muertes por accidentes de tránsito en 2026, confirma DNVT

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que en lo que va del año 2026 se han registrado más de mil muertes a consecuencia de accidentes de tránsito en Honduras.

La portavoz de la DNVT, Riccy Montoya, detalló que el siniestro vial ocurrido en el departamento de Yoro, que dejó 4 víctimas, continúa bajo investigación por parte de las unidades especializadas.

Montoya precisó que con este nuevo caso la cifra total de víctimas mortales por siniestros viales en el año asciende a 1,033 fallecidos, superando así la barrera de las mil muertes.

Por ello, señaló que se mantiene una leve diferencia al alza en comparación con el año 2025, con 29 casos más registrados en el mismo período.

Como parte de las acciones de control, la DNVT informó que durante el fin de semana se decomisaron más de 2,800 licencias de conducir por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

Además, sancionaron a 105 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol al volante, señalando que la mayoría de estos hechos son prevenibles.

La subinspectora confirmó que los operativos continuarán a nivel nacional para reducir la incidencia de muertes en las carreteras. AD