Más de mil millones de dólares en inversiones listas para ejecutarse anuncia Gobierno

Tegucigalpa- El ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, anunció que Honduras cuenta con más de mil millones de dólares en inversiones listas para ejecutarse en los próximos meses.

Según detalló, al menos 57 empresas, tanto nacionales como extranjeras, ya están preparadas para iniciar proyectos en el país, lo que podría traducirse en una importante generación de empleo a corto plazo si se agilizan los procesos administrativos.

“El principal rubro es energía, especialmente renovable, pero también tenemos agroparques, parques industriales y maquila”, explicó el funcionario.

Para facilitar la ejecución de estos proyectos, el Gobierno impulsa la implementación de un sistema “fast track”, que permitiría acelerar la aprobación de permisos de construcción, licencias ambientales y otros trámites necesarios para iniciar operaciones, especificó el funcionario.

Marinakys reconoció que actualmente existe una mora en la emisión de permisos, especialmente ambientales, lo que ha retrasado la llegada de inversiones. En esta línea aseguró que el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), Juan Carlos Ramos, se comprometió a apoyar con la aprobación de “al menos 10 permisos del medio ambiente diariamente”.

El ministro indicó que se enviarán reformas al Congreso Nacional para fortalecer el marco legal que respalde estas inversiones, con el objetivo de dinamizar la economía y generar oportunidades laborales en el país. AD