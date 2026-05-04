Más de mil licencias decomisadas en operativos viales a nivel nacional

Tegucigalpa – Más de mil permisos de conducir han sido decomisados por distintas infracciones a la ley de tránsito en el presente año, así informó el vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar.

Esto como parte de los operativos ejecutados a nivel nacional, que tienen la finalidad de sancionar imprudencias y evitar que el número de accidentes de tránsito se incrementen aún más.

De acuerdo con el portavoz, también se ha decomisado un alto número de motocicletas por incumplimientos como no portar licencia, no utilizar casco o circular sin la documentación correspondiente.

También añadió que alrededor de 100 personas han sido multadas en los últimos meses por conducir de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol

Durante el fin de semana se registraron al menos 60 accidentes de tránsito, dejando un saldo de ocho personas fallecidas. Con estas cifras, el número de muertes por siniestros viales en lo que va de 2026 asciende a 631 a nivel nacional. AD