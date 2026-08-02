Más de mil 950 personas han muerto en accidentes viales en Honduras durante 2026

Tegucigalpa – La cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en Honduras continúa en aumento, en lo que va de 2026, más de mil 950 personas han perdido la vida en accidentes viales registrados en diferentes puntos del país.

Solo este fin de semana se han registrado 58 accidentes viales a nivel nacional que han cobrado la vida de siete personas.

Los accidentes de tránsito mantienen una alta incidencia tanto en carreteras nacionales como en zonas urbanas, donde colisiones, vuelcos, atropellamientos y percances figuran entre las emergencias más frecuentes atendidas por los cuerpos de socorro y las autoridades.

Las autoridades han advertido que el exceso de velocidad, la imprudencia al volante, el consumo de alcohol, el irrespeto a las normas de tránsito y las malas condiciones de algunas vías continúan siendo factores determinantes en la ocurrencia de estos hechos.

Además de las víctimas mortales, los accidentes viales han dejado miles de personas lesionadas, muchas de ellas con secuelas permanentes, generando una fuerte presión sobre el sistema de salud y elevados costos económicos y sociales para las familias hondureñas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores y peatones a respetar las normas de tránsito, conducir con responsabilidad y adoptar medidas de prevención para reducir la incidencia de accidentes y evitar que continúe aumentando el número de víctimas en las carreteras del país. IR