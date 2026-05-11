Más de mil 800 plazas vacantes ofrecerá la segunda Feria de Empleo de la CCIC

San Pedro Sula- La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), anunció la realización de la segunda Feria de Empleo del año, programada para el próximo 15 de mayo en Expocentro, donde se ofertarán más de mil 800 plazas vacantes en diferentes áreas laborales y niveles profesionales.

La jornada de empleabilidad se desarrollará en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), con el objetivo de continuar impulsando oportunidades de trabajo para la población hondureña y facilitar a las empresas el acceso a talento humano calificado.

De acuerdo con las autoridades de la CCIC, hasta la fecha más de 130 empresas se han inscrito para participar en la actividad, reportando un total de mil 880 vacantes disponibles para los asistentes que buscan incorporarse al mercado laboral.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que la institución mantiene su compromiso de servir como un puente entre las empresas y las personas que necesitan una oportunidad de empleo.

“Como Cámara de Comercio seguimos comprometidos con ser un puente entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad de trabajo. Esperamos que esta jornada permita que muchos hondureños encuentren el empleo que están buscando”, expresó el dirigente empresarial.

Asimismo, Qubain hizo un llamado a las compañías que aún tienen plazas vacantes disponibles para que puedan confirmar su participación antes del miércoles, a fin de ampliar las oportunidades para los aspirantes que asistirán a la feria.

La actividad se llevará a cabo de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en Expocentro, donde los participantes podrán entregar sus hojas de vida y aplicar directamente a las diferentes oportunidades laborales ofrecidas por las empresas participantes.

La CCIC informó que tanto las personas interesadas en aplicar a las vacantes como las empresas que deseen sumarse a la feria deberán realizar su inscripción mediante los enlaces oficiales compartidos en los canales de comunicación y redes sociales de la institución.

Las autoridades recalcaron que la feria de empleo será completamente gratuita, tanto para las empresas participantes como para los aspirantes, quienes únicamente deberán completar el proceso de inscripción para formar parte de esta jornada de oportunidades laborales. IR